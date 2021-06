Vida Urbana Leilão de 53 veículos dos Correios será realizado na próxima semana Período de visitação encerra nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 18, o período de visitação para o leilão eletrônico para venda de 53 veículos no Tocantins realizado pelos Correios. São 47 motocicletas e seis automóveis utilizados nas operações que foram substituídos de acordo com a política de renovação da frota da empresa. O leilão será online através do endereço do Licitações. Conforme os Correios, o valor ...