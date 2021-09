Vida Urbana Lei que proíbe a venda e distribuição de sacolas plásticas tem 12 meses para ser regulada Norma diz que os estabelecimentos comerciais do Tocantins devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis

Está publicada no Diário Oficial do Estado a lei de número 3.820 que proíbe a venda e distribuição de sacolas plásticas no Tocantins. A norma deve ser regulamentada em 12 meses. Sancionada e publicada pelo governador, Mauro Carlesse (PSL), nesta sexta-feira, 17, a lei diz que os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis. Conforme o texto da ...