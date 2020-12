Vida Urbana Lei Municipal de Uso do Solo passa por revisão para combater poluição sonora, diz secretário MPTO e membros da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais debateram o assunto

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), através da promotora de Justiça Kátia Chaves Gallieta, que atua na área de defesa da ordem urbanística, esteve reunido nesta quinta-feira, 10, com o secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais de Palmas (SEDUSR), Gustavo Bottós de Paula, e com o diretor de Fiscalização Urbana da pasta, Emerson P...