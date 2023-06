Redação Jornal do Tocantins

O lavrador Santidio Ciqueira Amaral, de 71 anos, foi preso nesta terça-feira, na Chácara Olho D'água, na zona rural de Novo Acordo, em cumprimento a uma ordem prisional por condenação, transitada em julgada, por estupro.

A defesa do lavrador disse que prepara um pedido de cumprimento de prisão na forma domiciliar, em razão da idade do lavrador, sentenciado em abril 2017 a 14 anos de prisão.

Conforme a sentença, ficou comprovado em laudos especializados e depoimento da vítima, que, em 2015, o lavrador constrangeu a então enteada, filha da mulher com quem ele conviveu por um ano, a ato libidinoso (toque nas partes íntimas) diverso de conjunção carnal com a criança, então com 11 anos de idade. Na sentença, a Justiça concedeu ao lavrador o direito de recorrer em liberdade. Solteiro, o lavrador tem dez filhos.

Durante a fase de investigação, o lavrador disse ao delegado Ricardo Bezerra Lopes, que conduzia o inquérito, que "em nenhum momento molestou sexualmente a enteada" e não sabia o motivo para ter sido denunciado pela criança. Mas ele afirmou acreditar que a vítma era "manipulada" por uma tia para acusá-lo de crime sexual e, por pressão da família dela, saiu da casa da ex-companheira.

Segundo o advogado, a defesa recorreu aos tribunais superiores contra a decisão, mas a condenação foi mantida e o caso transitou em julgado. "Era esperada a ordem de prisão, mas como em Novo Acordo não tem unidade prisional, então a execução da pena ocorrerá em Palmas. Estamos em fase de estudo para elaborar uma petição para a prisão domiciliar, em razão da idade", afirma o advogado Francisco José Sousa Borges, que defende o lavrador desde a denúncia do Ministério Público, em março de 2016.

A Polícia Civil divulgou que após a expedição do mandado de prisão, policias da 80ª DP localizaram o alvo em uma chácara, de difícil acesso.