O lavrador Vicente Fernandes Gomes, de 54 anos, natural de Porangatu (GO) atropelou um bezerro na rodovia TO-387. Ele cuidou do animal, que sobreviveu e agora ele procura pelo dono do garrote. O acidente ocorreu na quarta-feira, 24, na zona rural de Palmeirópolis, região sul do estado.

De acordo com o lavrador, ele trafegava pela rodovia às 20h30min quando colidiu com o bezerro castanho e com uma mancha branca na testa.

Ele contou aos policiais que o bezerro quebrou a “pá” do lado esquerdo, mas ele realizou curativo e cuidou do animal até sua recuperação.

Em conversa ao JTo, o lavrador disse que o animal passa bem e só o levou para a propriedade depois de receber autorização das autoridades. O animal não possuía nenhuma marca de propriedade, mas ele espera que o dono apareça.