Uma lanchonete de Palmas vai promover uma competição para revelar quem é o ‘Rei do Cuscuz 2024’. O evento já aconteceu em 2019 e elegeu a ‘Rainha do Cuscuz’, e neste ano o prêmio chamou a atenção das pessoas na internet com um valor de R$1 mil.

A competição está marcada para o dia 20 de março em uma das unidades da lanchonete.

Nas regras divulgadas, os participantes terão que comer um cuscuz recheado que pesa 1kg. Vence quem terminar em menos tempo.

Para participar, o estabelecimento divulgou nas redes sociais que o concurso é especificamente para pessoas do sexo masculino acima de 18 anos. A inscrição deve ser feita pelo perfil do Instagram, @alolanches, ou por mensagem para o número (63) 981169535.

No vídeo que deve ser enviado na inscrição, os candidatos devem explicar por que acreditam ser capazes de conquistar o título de “Rei do Cuscuz”. Cada uma das seis unidades de Palmas terá um representante para a competição.