Redação Jornal do Tocantins

Com o investimento de R$ 212,337 mil vindos de transações penais, a Justiça e o Ministério Público (MPTO) adquiram insumos e equipamentos para estruturação biomolecular para a testagens do Covid-19 que serão enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de Araguaína.

Conforme o MPTO, esse recurso é proveniente de prestações pecuniárias, transações penais e suspensão condicional dos processos nas ações criminais, propostas pelo MPTO e homologadas pelo Poder Judiciário. Esse investimento atende as reivindicações da Secretaria Estadual da Saúde em planilha apresentada às instituições.

Ainda segundo o órgão, o setor de compras do MPTO realizou o orçamento dos materiais necessários ao laboratório e obteve anuência para a aquisição direta por meio de despacho da Justiça, que é responsável por gerir os recursos.Além do preço, para a compra foi observada o prazo de entrega, devido à urgência do combate à pandemia.

Esta é a segunda vez, segundo o ministério, que os valores obtidos na área penal beneficiam o Fundo Estadual de Saúde com a aquisição de insumos hospitalares e medicamentos para o enfrentamento à Covid-19. Em abril, a compra de 45 mil máscaras e 15 mil testes, ao custo de R$ 1.400 milhão, havia sido autorizada.