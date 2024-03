Vida Urbana Laboratório de maconha fechado pela polícia tinha duas estufas para cultivo Os policiais encontraram dentro da casa uma grande quantidade de insumos, substratos, adubos, defensivos, venenos, incensos contra insetos, formas de cultivo e demais materiais utilizados na cultura da planta

Um homem de 21 anos foi preso após a Polícia Militar encontrar um laboratório de plantação e distribuição de maconha que funcionava dentro de uma casa no Setor Nova Cidade, em Dianópolis, região sudeste do estado. No local, havia duas estufas para cultivo. Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento de rotina próximo à Casa de Prisão Provisória do municí...