Líder de facção criminosa do Acre condenado por latrocínio e outros crimes é preso em Palmas

A Polícia Militar (PM) identificou e prendeu na manhã de sábado, 11, um homem apontado como líder de uma facção criminosa do estado do Acre. A prisão ocorreu em uma abordagem na rodovia TO-010, entre Palmas e Lajeado. De acordo com a PM, os militares foram avisados pela Agencia Brasileira de Inteligência (Abin), de que um foragido da Justiça do Acre estari...