Vida Urbana Justiça solta suspeita de dirigir embriagada e atropelar grupo em frente a comércio Mulher de 44 anos recebeu a liberdade provisória na tarde deste domingo, 4, com medidas restritivas como proibição de dirigir veículo aos finais de semana e de se ausentar da comarca por mais de sete dias

A motorista de 44 anos, presa na manhã deste domingo, 4, em Bom Jesus do Tocantins, região nordeste do estado, suspeita de atropelar quatro pessoas e um adolescente em frente a um comércio na cidade, recebeu liberdade provisória no final da tarde deste domingo. Assinada pelo juiz José Eustáquio de Melo Júnior, a decisão impôs medidas restritivas à mulher,...