Vida Urbana Justiça solta mecânico suspeito de colocar fogo na casa da ex e aplica medidas cautelares Homem está proibido de ingerir álcool e frequentar locais que vendem; não pode mudar de endereço sem comunicar a Justiça e deve comparecer a todos os atos processuais quando for intimado

O mecânico de 38 anos, suspeito de ameaçar e atear fogo na cobertura de palha da casa da ex, foi solto nesta quinta-feira (14) pela Justiça. Ele tinha sido preso pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (13). Conforme publicado pelo Jornal do Tocantins, o suspeito, conhecido como "Caboclo", não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira. Durante a noit...