Vida Urbana Justiça revoga prisão de acusado de matar médico em Santa Rosa do Tocantins Decisão é da juíza Edssandra Barbosa da Silva Lourenço da 1ª Escrivania Criminal de Natividade; Hanilton Bosso Araújo é acusado de matar o médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda dentro de uma Unidade de Saúde no dia 1ª de dezembro de 2020

Em decisão publicada na noite desta segunda-feira, 15, a juíza da 1ª Escrivania Criminal de Natividade, Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, revogou a prisão do mecânico Hanilton Bosso Araújo, 34 anos, principal suspeito de matar o médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda, de 55 anos, em Santa Rosa do Tocantins, no dia 1º de dezembro de 2020 e preso no dia seguinte. De acordo...