Vida Urbana Justiça proíbe uso de som automotivo em bar de Gurupi Segundo a ação impetrada pelo MPTO, o estabelecimento é alvo de constante reclamação dos vizinhos devido à poluição sonora e à perturbação do sossego público em decorrência da realização de serestas e eventos musicais

A Justiça determinou que um bar localizado no centro de Gurupi, sul do Estado, não permita que clientes e frequentadores façam uso de som automotivo na porta ou nas proximidades do estabelecimento. A sentença foi proferida no dia 26 de fevereiro e confirma a decisão liminar de novembro de 2019, que suspendeu as atividades do estabelecimento em razão de irregularidades. Segundo a ação...