Vida Urbana Justiça proíbe que estudante do IFTO sem vacina assista aulas presenciais Conforme a decisão, o objetivo é proteger as pessoas que frequentam o ambiente da IFTO, dificultando que venham a ocorrer transmissões em massa dentro do ambiente escolar acarretando a necessidade de desinfecção do local e prejuízo a todos os estudantes da instituição

Nesta segunda-feira, 21, a Justiça Federal negou o pedido de liminar feito pelo pai de uma aluna do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), em Gurupi, sul do Estado, que solicitava o acesso da jovem, de 14 anos, às aulas presenciais sem a necessidade de vacinação. A instituição de ensino publicou uma portaria que impede os estudantes não vacinados de assistirem às aulas p...