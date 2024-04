Vida Urbana Justiça ouve dez testemunhas sobre caso de PMs acusados de assassinar cantor Militares também foram interrogados em processo pela morte de Joan Braga dos Reis, que aconteceu em Guaraí

A Justiça ouviu nesta segunda-feira (29) as testemunhas apontadas pela promotoria e defesa no processo pela morte do cantor Joan Braga dos Reis. Três policiais militares são réus no caso e passaram por audiência de instrução e julgamento. O crime aconteceu em Guaraí, na região centro-norte do estado, em abril de 2023. Joan tinha 33 anos e ficou desaparecido por ci...