Vida Urbana Justiça ordena despejo de 53 famílias em ocupação do MST em Crixás do Tocantins Decisão do juiz Nilson Silva fixa o despejo a partir do dia 30 de junho, mas Defensoria pede suspensão da desocupação

A Justiça expediu uma ordem de reintegração de posse contra 53 famílias do Movimento Sem Terra (MST) que residem no acampamento Dom Tomás Balduino, localizado no município de Crixás do Tocantins. A decisão determina que as famílias sejam despejadas a partir do dia 30 de junho de 2022. A decisão é do dia 10 de maio de 2022 em ação protocolada pelo fazendeiro Curt S...