Vida Urbana Justiça obriga distribuidora a cumprir normas contra a Covid-19 após festa com bebidas e aglomeração Estabelecimento, em caso de descumprimento, pode chegar a pagar multa diária de R$ 1 mil; outras três ações contra comércios foram ajuizadas neste mês em fica em Pedro Afonso

A Justiça Estadual determinou que uma distribuidora de bebidas de Pedro Afonso passe a cumprir as normas sanitárias de prevenção contra à Covid-19, após uma ação policial constatar uma aglomeração de cerca de 300 pessoas e o funcionamento do estabelecimento em horário vedado pelo Decreto Municipal nº 129/2020. A liminar concedida após pedido do Ministério Público (MPTO) o...