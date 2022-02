Vida Urbana Justiça nega pedidos de reconstituição do crime, exumação do corpo de professora Danielle Lustosa Julgamento do médico acusado do crime é mantido para o dia 9 de março próximo

A Justiça negou os pedidos de reconstituição do crime e exumação do corpo da professora Danielle Lustosa pedida pela defesa do médico Álvaro Ferreira da Silva, denunciado pelo crime. A educadora foi assassinada em dezembro de 2017, em Palmas. O julgamento do acusado está marcado para o dia 9 de março. A defesa de Silva tinha pedido para que o julgamento fosse ...