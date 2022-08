Vida Urbana Justiça marca audiência sobre morte de agente da Civil em Gurupi para o dia 12 de agosto Audiência será a partir das 13 horas na Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi

A justiça estadual em Gurupi marcou para o dia 12 de agosto a audiência de instrução e julgamento do homicídio do agente da Polícia Civil Jean Carlos Teixeira da Fonseca, 41 anos, morto a tiros uma casa noturna na madrugada do dia 11 de março, em Gurupi. A audiência será para ouvir testemunhas e os réus na Vara Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e C...