Vida Urbana Justiça mantém decisão de não estender data limite de captação de água na bacia do Formoso Associação de Produtores Rurais do Sudoeste entrou com pedido para prorrogação do período, entretanto pedido foi negado pela Comarca de Cristalândia; MPTO pede ainda a suspensão de funcionamento de barragens

A Justiça manteve a data limite para captações de água na Bacia do Rio Formoso até meados de agosto acatando a acatou sustentação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e negando o pedido de reconsideração realizado pelos empreendimentos produtores rurais da região. O prazo atual é de 31 de julho com captação para fins de irrigação que podem ocorrer até 15 de agosto, e...