Vida Urbana Justiça libera entrada de agentes de combate a dengue em casas do DF mesmo sem permissão Agentes de saúde que combatem a dengue no Distrito Federal podem entrar em casas mesmo sem a permissão dos proprietários em meio à emergência de saúde da doença

A Justiça da unidade federativa renovou na sexta-feira (26), pelo prazo de um ano, o alvará que permite a ação. Um dia antes, o governo havia decretado situação de emergência na saúde pública no DF em razão do risco de epidemia. A decisão judicial, que atualiza um alvará de 2019, permite que os agentes atuantes no combate ao Aedes Aegypti ingressem em imóveis abando...