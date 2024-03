Vida Urbana Justiça inicia julgamento de acusado por acidente que matou 12 pessoas na TO-080 Vítimas estavam no micro-ônibus da Prefeitura de Almas, retornando de Palmas após terem recebido atendimento médico, quando ocorreu o acidente no dia 25 de janeiro de 2023

A 1ª Escrivania Criminal de Natividade deu início à audiência de instrução e julgamento do processo no qual o motorista Anderson Oliveira Santos, de 37 anos, é réu por homicídio culposo e lesão corporal culposa. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) . Anderson é acusado de causar o acidente que resultou na morte de 12 pessoas e deixou outras duas feridas, em 25 de janeiro de 2023, no km 87 da rodovia TO-280, entre os municípios de Natividade ...