Vida Urbana Justiça Federal determina que governo adie audiências públicas sobre concessão de parques Juiz Eduardo de Melo Gama entendeu que prazo entre a publicação e as audiências é insuficiente para que propostas sejam analisadas amplamente; também determinou a inclusão de associações que representam comunidades quilombolas no processo

Nesta terça-feira, 19, a Justiça Federal determinou que as audiências públicas sobre o projeto para concessão dos Parques Estaduais do Estado, inclusive, e o do Jalapão, fossem adiadas. Também decidiu pela inclusão de quatro associações que representam comunidades quilombolas sejam incluídas no processo judicial. A sentença é do juiz Eduardo de Melo Gama e...