Portaria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que vai a público na edição de quinta-feira, 10, do Diário da Justiça, estabelece o retorno das atividades presenciais na Justiça Eleitoral do Tocantins a partir de segunda-feira, 14, a dois dias do final do prazo para as convenções partidárias que escolherão os candidatos a prefeito, vice e vereador.

De acordo com o texto, o retorno será em três etapas, jornada de trabalho de 6 horas corridas, de preferência das 13 às 19 horas. Na primeira etapa, de 14 a 24 de setembro, retornam os servidores da Secretaria, dos Cartórios Eleitorais e os terceirizados.

A partir do dia 24, quando começa a segunda etapa, voltam os estagiários e servidores fora do grupo de risco do novo coronavírus que optarem por retornar ao trabalho presencial.

A terceira etapa será a partir do dia 7 de janeiro de 2021, quando retornarão todos os demais servidores e colaboradores, incluindo os do grupo de risco.

O presidente do TRE, desembargador Eurípedes Lamounier, autorizou turnos distintos de trabalho presencial para cumprir com as regras de distanciamento social. A alternância fica a critério do titular da unidade, desde que tenha 6 horas mínimas.

O atendimento presencial ao público externo, porém, permanece suspenso. Só pode ser realizado por telefone ou e-mail.