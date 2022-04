Vida Urbana Justiça determina que Saúde regularize os serviços de cirurgia cardíaca Informações devem ser apresentadas até o próximo dia 18 de maio, sob pena de adoção de medidas para forçar o cumprimento da decisão

A Justiça determinou, nesta terça-feira, 26, que o Estado atualize as informações sobre a regularização dos serviços de cirurgia cardíaca do Hospital Geral Público de Palmas (HGP). As informações devem ser apresentadas até o próximo dia 18 de maio, sob pena de adoção de medidas para forçar o cumprimento da decisão. A decisão ainda determinou ao secretário de saú...