Vida Urbana Justiça determina pavimentação em rodovias do Parque Estadual do Jalapão As rodovias que receberão o asfalto são a TO-030, no subtrecho de Novo Acordo a São Félix do Tocantins, e a TO-110, no subtrecho de São Félix do Tocantins a Mateiros

A Justiça determinou que o Governo do Estado do Tocantins realize, no prazo de 180 dias, a pavimentação asfáltica em rodovias que dão acesso ao Parque Estadual do Jalapão. A sentença foi proferida na quinta-feira (21) e divulgada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). As rodovias contempladas com as obras de asfaltamento, sinalização horizontal e vertical, além d...