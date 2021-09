Vida Urbana Justiça de SP determina que empresa Prevent Senior pague R$ 1,9 milhão a paciente Operadora de planos de saúde fez uso do chamado "kit Covid" ao enfermo

A Justiça de São Paulo determinou que a Prevent Senior deposite R$ 1,92 milhão para arcar com os custos do tratamento contra a Covid-19 recebido pelo paciente Carlos Alberto Reis, 61, no Hospital Israelita Albert Einstein. A decisão é provisória e será contestada pela Prevent. O aposentado foi internado a princípio em uma das unidades da Prevent em São Paul...