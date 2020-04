Vida Urbana Justiça dá mais 30 dias para Plansaúde informar como vai quitar dívidas com fornecedores Juiz adia audiência desta terça-feira e sindicato de hospitais diz que acordo permite que Plansaúde possa atender a pacientes com Covid-19 pelo plano

Prevista para esta terça-feira, 7 de abril, a Justiça estadual adiou por mais 30 dias, uma audiência na qual o Plansaúde deveria prestar contas das mensalidades e coparticipações pagas pelos servidores no ano de 2019 para o Plano. Também deveria apresentar o cronograma de pagamento dos prestadores de serviço e a indicação do valor aplicado pelo ente estadual no Fun...