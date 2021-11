Vida Urbana Justiça condena banco a pagar R$ 10 mil de indenização para idosa indígena Beneficiada reside na aldeia indígena Fuli-o, em São Bento do Tocantins, no extremo norte do Estado, distante 557,6 km da capital Palmas

A Justiça condenou o Banco Bradesco S/A a pagar R$ 10 mil em indenização por danos morais por cobranças indevidas na conta de uma idosa de 68 anos. Segundo a decisão, expedida pela a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), a beneficiada é a viúva Josefa Santina da Conceição, de 68 anos, que reside na aldeia indígena Fuli-o, em São Bento d...