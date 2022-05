Vida Urbana Justiça condena a quase 37 anos acusados de matar homem por R$ 150 em Palmas Conforme MP, a vítima saía de uma praça na quadra 204 Sul, quando foi perseguido; no intuito de se salvar, ela tentou adentrar no edifício Dubai, batendo na porta de vidro, porém não havia ninguém no local, momento em os condenados desferiram golpes de faca e um terceiro acusado no caso, o qual foi absorvido, ficou observando a cena e incentivando os dois

Dois dos três homens acusados do assassinato de Gedson Carneiro da Silva, ocorrido em abril de 2020, na quadra 106 sul, em frente a um edifício de luxo na capital foram condenados a aproximadamente 37 anos por homicídio duplamente qualificado. No julgamento, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) obteve a condenação de Carlos Rodrigo da Silva Santana e Alex...