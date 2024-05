Vida Urbana Justiça condena 24 réus por tráfico e homicídios; penas somadas passam de 530 anos de prisão Integrantes da facção se envolveram em uma onda de crimes que aconteceram em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, em 2022

Os 24 integrantes de uma organização criminosa, que atuava na região do Bico do Papagaio, foram condenados em julgamento realizado pela 2ª Vara de Augustinópolis. As condenações vão de 18 a 26 anos e somadas, as penas passam de 530 anos. De acordo com a denúncia, o grupo foi desarticulado pela Polícia Civil durante as ações da Operação Absterge. Com origem no Mar...