Vida Urbana Julho começa com a confirmação de mais 533 novos casos e 14 novas mortes por Covid-19 no Tocantins Estado acumula 198.150 diagnósticos positivos e 3.227 mortes de pessoas infectadas

O Tocantins começou o mês de julho com 533 novos casos e 14 novas mortes por Covid-19 inclusos no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Esses números se juntam ao acumulado desde o começo da pandemia, em março do ano passado, e deixam o Estado com 198.150 diagnósticos positivos e 3.227 mortes de pessoas infectadas. Dentro desses casos ...