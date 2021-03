Vida Urbana Juiz rejeita pedido de promotor e nega, pela segunda vez, suspensão do decreto do lockdown parcial William Trigilio da Silva não caiu na tentativa do promotor e disse que a reconsideração da decisão dele que rejeitou o primeiro pedido de suspensão só é possível no Tribunal de Justiça

O juiz William Trigilio da Silva não caiu na tentativa jurídica do promotor Adriano Neves, da 28ª Promotoria de Justiça, e rejeitou o segundo pedido formulado pelo membro do Ministério Público do Tocantins para suspender o decreto que restringe o funcionamento do comércio não essencial, imposto desde o dia 6 de março em Palmas, e agora prorrogado até 2 de abril. Segundo Willia...