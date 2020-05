Do lar, Andreza Rodrigues Bezerra, 60 anos, moradora da região de Extrema, em Ponte Alta do Tocantins, passou por dois testes para Covid-19 no dia 8 de maio no Hospital de Pequeno Porte (HPP). Com o teste rápido negativo, teve liberação médica, mas já devia cumprir isolamento enquanto o RT-PCR saísse, o que só ocorreria no dia 10 de maio, confirmando a Covid-19.

Na véspera, 9 de abril, uma equipe com o motorista Leandro Moreira, a coordenadora de vigilância sanitária, Cleidiane Rodrigues, a enfermeira Thaynara Andrade e o PM Raimundo Gonçalves, visitou a idosa na residência rural e a encontrou fora de casa com netos e sem máscara e tossindo muito. No dia seguinte, quando retornou ao local, soube que a mulher havia viajado para Palmas.

Acionado sobre o descumprimento da ordem médica, o promotor de Justiça Leonardo Valério Púlis Ateninense ajuizou uma ação no dia 12, mesma data em que o juiz William Trigillo da Silva concedeu ordem judicial. Silva determina que Andreza se recolha em sua residência até o dia 22 de maio, data final do isolamento e não pratique qualquer atitude que desrespeite a quarentena. Se descumprir, a multa é de de R$ 10 mil por dia até o limite de R$ 200 mil.

Por telefone, Andreza disse não ter conhecimento da ação judicial, mas que, no entendimento dela está cumprindo o isolamento, em sua residência no sul de Palmas, com três filhos e um neto e toma um xarope receitado em Ponte Alta do Tocantins.

“Do juiz eu não tou sabendo, mas do pessoal da saúde lá de Ponte Alta eu tou, me foi passado sobre o isolamento. Eu estou em Taquaralto na minha casa e de meu filho”, disse.

Sobe o provável descumprimento ela explica. “Eu fui mesmo de Ponte Alta para Extrema, mas aí logo no outro dia eu já fiquei no meu quarto, é o povo gosta de corroncar (fofoca) aí de lá da fazenda eu vim direto praqui e daqui nunca saí não”.

Segundo Andreza, entre os sintomas da doença ainda sente efeitos na respiração. “Eu tou tossindo, e assim tou sentindo um arrocho, uma cósca (cócegas) no peito, as outras coisas não tou sentido nada não, só essa coisa no peito, tossindo de manhã e de tarde”.