Vida Urbana Juiz nega liminar e mantém escolas de ballet fechadas conforme decreto de restrições de Palmas José Maria Lima reconhece competência da prefeitura para fechar atividades comerciais para frear pandemia na capital

O juiz José Maria Lima, da 2ª Vara da Fazenda de Palmas, negou liminar a quatro escolas de ballet de Palmas, que ajuizaram uma ação no domingo, 28, pedindo autorização judicial para voltar a funcionar em meio ao decreto que prorrogou, até 2 de abril, as restrições sanitárias com medidas contra a Covid-19 e que determina o fechamento de atividades não essenciais na capital. Na ação, ...