Vida Urbana Juiz manda vender três carros de luxo apreendidos em operações da PF contra ex-governador Carlesse Decisão de Rafael de Paula autoriza alienação de um Jaguar Type V6, um Camaro e um Porsche Boxster apreendidos na Operação Hygea, que investigou desvios no Plansaúde

O juiz Rafael Gonçalves de Paula autorizou nesta quarta-feira, 30, a venda antecipada de três veículos de luxo apreendidos pela Polícia Federal no ano passado em operações contra o ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e que estão recolhidos no pátio da superintendência regional, em Palmas. No pedido feito pelo Ministério Público do Tocantins no dia 11 de o...