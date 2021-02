Vida Urbana Juiz manda prefeito de Colinas comprovar que não furou fila da vacinação contra Covid-19 Liminar, a pedido do Ministério Público, determina que prefeitura siga plano de vacinação e saiu em ação após município ter vacinado médicos veterinários; multa se descumprir é de R$ 50 mil por pessoa vacinada fora da fila

Juiz plantonista em Colinas do Tocantins, distante 270 km de Palmas, Jordan Jardim quer saber se o prefeito Josemar Carlos Casarim, o Dr Kasarin (PSL), furou a fila da vacinação contra a Covid-19. A gestão de Kasarin vacinou pelo menos cinco médicos veterinários da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) na cidade, no início do mês, o que levou ao pedido judicial do M...