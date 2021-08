Vida Urbana Juiz arquiva em definitivo sindicância aberta pela SSP contra delegado que falou ao Fantástico Sentença do juiz Nilson Afonso da Silva afirma que não houve causa para o delegado ter sido investigado pela corregedoria da Secretaria da Segurança Pública

A Justiça estadual julgou que o delegado Guilherme Rocha Martins não violou as normas da Polícia Civil ao conceder uma entrevista ao programa Fantástico, Rede Globo, no dia 22 de dezembro de 2019, sobre a operação Via Avaritia, que investiga desvios de dinheiro em contratos da Agência Tocantinense de Obras (Ageto) e mandou arquiva a sindicância aberta contra o d...