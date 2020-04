Dídimo Heleno

Um homem pediu para que a visitação à criança, sua filha, fosse suspensa por conta da crise do coronavírus. Ele alegou que reside com os pais, idosos, integrantes do grupo de risco e com os deslocamentos poderia se contaminar, colocando a vida dos familiares em perigo. O Tribunal de Justiça do Distrito…