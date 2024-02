Aquela história de oferecer o lado esquerdo da face quando a direita for atingida, segundo pregou Jesus Cristo, é muito difícil de se executar na prática, ao menos aos meros mortais. Uma técnica de enfermagem que atuava na UTI teve justa causa mantida por ter tratado um idoso com violência. Durante o plantão, o paciente estava muito agressivo e deu um tapa no braço da mulher, que imediatamente revidou, deixando de oferecer o outro braço.

Uma testemunha disse que o revide foi na mesma intensidade. A investigação interna culminou com o encerramento do contrato da profissional com o nosocômio. Na sentença, o julgador entendeu que “não incidindo excludente de legítima defesa em relação a idoso com mais de 80 anos em leito de UTI”, a legislação trabalhista autoriza a dispensa por justa causa em caso de ofensa física.