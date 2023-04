Dídimo Heleno

O Conselho Nacional de Justiça aprovou a instauração de processo administrativo em desfavor do juiz Aldo Ferreira da Silva Júnior, titular da 5ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande (MS). Pesa sobre ele a acusação de venda de sentenças e essa decisão foi tomada pela 6ª Sessão Ordinária de 2023 do CNJ.

Giovanni Olsson, relator, afastou a possibilidade de prescrição e entendeu haver elementos suficientes para a procedência da revisão de origem que havia determinado o arquivamento do processo. “Os fatos narrados merecem apuração, porque dão conta de que teriam sido pagos R$ 100 mil a título de vantagem pessoal por intermédio de depósitos realizados em contas bancárias de advogados no mesmo dia em que foram proferidas as sentenças”, disse Olsson. (Processo 0007912-43.2021.00.0000).