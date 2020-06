Dídimo Heleno

Ao julgar a Apelação Cível nº 0035739-46.2019.8.27.0000, a desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, acompanhou entendimento do Superior Tribunal de Justiça para decidir que a “contratação de seguro de proteção financeira será considerada ilegal quando a…