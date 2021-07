Vale indenização

Dídimo Heleno

A mineradora Vale S/A, assim como uma empresa de engenharia sediada em Belo Horizonte (MG) pagarão de forma solidária a um trabalhador que escapou do rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), o valor de R$ 351 mil referente ao dano moral sofrido em razão de repercussões psíquicas e por lesão aguda na coluna decorrente…