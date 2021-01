Dídimo Heleno

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô foi condenada pelo Tribunal Paulista a indenizar um passageiro cujo vagão de um trem atingiu a cabeça. Por conta do excessivo número de pessoas, o homem não conseguiu se afastar do veículo, o que ocasionou a colisão. A indenização foi arbitrada em 35 mil…