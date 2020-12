Dídimo Heleno

O Projeto de Lei 5.411/2020 altera o texto da Lei Nacional de Quarentena e exclui a vacinação obrigatória da lista de medidas que podem ser adotadas pelo Poder Público com o objetivo de estancar o avanço da pandemia do coronavírus. No texto há também a proibição de realização obrigatória de exames médicos, testes…