Começou no último dia 15 o julgamento de Donald Trump, ex-presidente americano, relativo a um dos quatro processos criminais que responde. Ele se defenderá de 34 acusações de falsificação de registros empresariais relacionados a um suposto suborno pago à atriz pornô Stormy Daniels com o intuito de silenciá-la.

Os julgamentos devem durar cerca de seis a oito semanas. A acusação diz que Trump tentou ocultar durante a campanha presidencial de 2016 o seu relacionamento com a atriz. A promotoria diz que ele cometeu inúmeras fraudes contábeis para tentar encobrir um pagamento de US$ 130 mil a Daniels.

Esse pagamento teria sido realizado pelo seu advogado, Michael Cohen, testemunha chave do processo. A defesa diz que o pagamento foi feito, mas para evitar constrangimentos à família de Trump, e não para influenciar o resultado da eleição, que, inclusive, ele venceu. As outras três acusações dizem respeito a tentativas de alterar o resultado das eleições de 2020 e por reter documentos confidenciais do governo depois que deixou a Casa Branca em 2021.