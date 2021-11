Traição e dano moral

Dídimo Heleno

Há sempre a dúvida: a traição pode gerar dano moral ao traído ou traída? O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu por mais de uma vez que a ofensa gerada pela traição à dignidade do traído é passível de indenização. Em artigo para o site Conjur o jurista Marcos Bonfim diz que hoje em dia as entidades familiares não são mais “longa manus” do Estado no controle…