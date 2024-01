Um homem que cometeu crimes contra a ex-companheira e seus familiares, como tentativa de incêndio, sequestro e furto, foi condenado a 22 anos de prisão, em regime fechado. O processo tramita na Unidade Judiciária de Cooperação de Guaramirim (SC). Consta que o condenado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de nove anos, tendo se separado em 2022.

O homem não se conformava com a separação. A vítima disse que “ele queria que eu parasse de trabalhar, tinha um ciúme exagerado, que não era normal. Episódios de violência psicológica e verbal sempre aconteceram”. Disse, ainda, que o descontrolado chegou a invadir sua casa durante a madrugada e subtraiu o seu aparelho celular para realizar transferência bancária via Pix.

Em outro episódio, ele, transbordando de ódio, ateou fogo no forro da residência da mãe da vítima e, não contente, sequestrou o ex-amor após imobilização popularmente conhecida por “gravata”. Isso ocorreu dentro do veículo da vítima e só a libertou sob a promessa de que o relacionamento seria retomado. A mãe da mulher, de 60 anos, também foi agredida, sofreu furtos e cárcere privado, tendo sido confinada na própria casa, à espera da filha com quem o maluco pretendia falar.

A filha da vítima também foi feita refém e obrigada a levar o criminoso até o local onde a mãe estava escondida. A condenação foi de 22 anos, sete meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, bem como o pagamento de 76 dias-multa pelos crimes de furto, incêndio, lesão corporal e sequestro em concurso material. O número do processo não foi divulgado, pois tramita em segredo de Justiça.