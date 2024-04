Tamanho da Justiça do Trabalho

Em entrevista ao site Conjur, o ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que nos próximo dez anos será preciso repensar e discutir o tamanho da Justiça do Trabalho e levar em conta a possibilidade de as ações que discutem novas relações de trabalho passarem a ser atribuição da Justiça comum.

“Tenho a visão de que a Justiça…