Dídimo Heleno

Depois de assistir à recente entrevista – se é que se pode chamar aquilo de entrevista – da eterna viúva Porcina, personagem da novela Roque Santeiro, da Rede Globo, menos conhecida por Regia Duarte, hoje secretária de Cultura do governo Bolsonaro, a primeira pergunta que nos surge é: o que aconteceu com ela, meu Deus? Não se sabe, mas houve nas redes sociais até sugestões de que tivesse ingerido alguma droga ou algo parecido. Certa vez a cantora Vanusa apareceu cantando o Hino Nacional todo enviesado e disse ter ingerido uma dose alta de algum remédio. Pode ser o caso de Regina.

Ela, talvez tentando dar um fim na sua discrição quase beirando a nulidade dentro do governo, resolveu soltar a franga e fez chilique em rede nacional, constrangendo até os profissionais da CNN Brasil, que foram obrigados a suportar aquilo tudo. Quando colocaram no ar um vídeo da também atriz Maitê Proença, que reclamava da secretária pelo fato de a pasta da Cultura não ter emitido uma notinha sequer a respeito das mortes recentes de alguns artistas, a senhora “rodou a baiana”, tirou o fone dos ouvidos e ficou balançando aquele troço no ar, no maior escarcéu.

Ainda sob os efeitos da viúva Porcina, disse que “tortura sempre existiu” e que “onde há vida, há morte”, tudo isso para amenizar o morticínio causado pelo coronavírus. Diferentemente da cantora Vanusa, que apenas errou o Hino Nacional, Porcina, ou melhor, Regina, resolveu cantar aquela musiquinha que lembra as Copas no período da ditadura, “Pra Frente Brasil”. E enquanto entoava o refrão levantava as mãozinhas para cima e balançava o corpo para lá e para cá, numa cena patética.

“Ela endoidou”, disse-me um amigo assim que acabou de assistir à performance da atriz na TV. Ele me ligou indignado, perguntando se eu havia visto. Eu disse que não, mas logo fui atrás do vídeo e lá estava ele. Inacreditável. E o mais estranho em Regina Duarte é que ela fala com aquela vozinha mansa, meiga, típica de uma lady. Ela cita mortes e torturas com uma calma, meiguice e carinho, que causam arrepios. Senti-me como se estivesse sendo torturado por um Hannibal sem cérebro.

A roqueira Rita Lee, ainda em março, fez uma musiquinha para Regina, mas poderia ser uma homenagem à sua emblemática entrevista, cujo refrão é o seguinte: “Chata, chata!”, acompanhado de uma bateria pesada ao fundo. Mas o fato é que parece ter se tornado regra no governo a escatologia, o inimaginável, o imponderável.

A impressão que dá é que caso algum ministro insista em demonstrar lucidez, preparo e ponderação, corre sério risco de “fritura”. Veja o caso do ministro da (falta de) Educação, Abraham Weintraub. Ele se sustenta no cargo pelo nível de atrocidade que comete com a língua. O presidente parece valorizar esse tipo de auxiliar. Quanto mais grotesco, absurdo e tosco, tanto melhor. Regina Duarte entendeu o espírito da coisa e caprichou na escatologia. Mas exagerou na dose e colocou uma nódoa na própria biografia. A namoradinha do Brasil perdeu a ternura, coisa que nem mesmo Che Guevara recomendaria.